Donald Trump zablokowany na TT i FB. Jacek Ozdoba: to absolutny skandal

- To absolutny skandal. Można się zgadzać lub nie z prezydentem Donaldem Trumpem, można mieć inne poglądy, ale odbiera się możliwość komunikowania. Za chwilę zablokują z jakiegoś powodu inne konta - mówił wiceminister klimatu Jacek Ozdoba (Solidarna Polska) w programie "Tłit", komentując zablokowanie kont prezydenta USA Donalda Trump na Twitterze i Facebooku. - Tego typu portale są prywatne, ale jest coś takiego jak wolność słowa - są granice, których należy przestrzegać. Moim zdaniem w przypadku pana prezydenta Trumpa kasowanie kont jest niezgodne z demokratyczną zasadą funkcjonowania państwa - kontynuował. - Zarówno opozycja, jak i ludzie rządzący mają prawo do własnej opinii, poglądów, a takie wybiórcze kasowanie kont to zły sygnał - podsumował Ozdoba.

