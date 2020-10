Donald Trump z koronawirusem. Najnowsze informacje ws. zakażenia

Co więcej, Trump otrzymał "eksperymentalny lek". Jak podał Conley, prezydent w ramach leczenie dostał przeciwciała , a poza tym przyjmuje cynk, witaminę D, famotydynę, melatoninę oraz aspirynę.

Donald Trump z koronawirusem. Trafił do szpitala

Z kolei CNN poinformowało, powołując się na źródła w Białym Domu, że Trump miał "problemy z oddychaniem" i "był bardzo zmęczony". Jego współpracownicy mieli być "zaniepokojeni". Wcześniej informowano, że prezydent ma "łagodne symptomy" COVID-19, które podobne są do przeziębienia.

Tymczasem kolejne osoby z otoczenia Trumpa otrzymują pozytywne wyniki testu na obecność koronawirusa. Wśród nich znaleźli się: doradczyni prezydenta Kellyanne Conway oraz szef kampanii prezydenckiej Bill Stepien. Jak zauważają media, część z tych osób brała udział w uroczystości nominowania Amy Coney Barrett do Sądu Najwyższego . Tydzień temu w Ogrodzie Różanym nie stosowano się do zasady dystansu społecznego i wielu uczestników nie miało masek.

W piątek Donald Trump został przewieziony helikopterem Marine One do szpitala. Trafił do Narodowego Wojskowego Centrum Medycznego im. Waltera Reeda w miejscowości Bethesda w stanie Maryland. Podano, że ma tam przebywać przez kilka dni. Zamieszka w specjalnym apartamencie, gdzie ma nadal wykonywać swoje obowiązki.