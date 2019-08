Donald Trump w Polsce. Wiadomo, kiedy spotka się z Mateuszem Morawieckim

Prezydent USA Donald Trump przyleci do Polski 31 sierpnia. Szef KPRM Michał Dworczyk poinformował, kiedy dojdzie do spotkania z premierem Mateuszem Morawieckim. I zdradził, co będzie tematem ich rozmów.

Donald Trump będzie rozmawiał z Mateuszem Morawieckim m.in. o bezpieczeństwie energetycznym (PAP, Fot: Radek Pietruszka)

- Jeżeli chodzi o tematy, które będą się we wszystkich spotkaniach pojawiały, to na pewno będą to tematy związane z gospodarką, ale oczywiście również, a może przede wszystkim, z bezpieczeństwem i to nie tylko z bezpieczeństwem militarnym, ale również bezpieczeństwem energetycznym, gospodarczym - powiedział w rozmowie z Polsat News szef KPRM Michał Dworczyk.

Jak zapewnił, Polska jest "ważnym partnerem Stanów Zjednoczonych". - Stany są naszym bardzo ważnym sojusznikiem, a to kolejne spotkanie Trumpa z najważniejszymi polskimi politykami podkreśla, jak dobre są relacje między Polską a Ameryką - stwierdził szef KPRM.

Przyznał jednak, że nie zamierza zdradzać szczegółów dotyczących rozmów prezydenta USA i Morawieckiego.

Donald Trump przyleci do Polski 31 sierpnia. 1 września weźmie w Warszawie udział w uroczystościach w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Jak ustalił publicysta WP Marcin Makowski, nieoczekiwanie zmodyfikowano plan pobytu prezydenta USA związany z wyjazdem do baz wojsk amerykańskich w Polsce.

Źródło: Polsat News