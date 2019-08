Donald Trump w Polsce. Andrzej Duda rozmawiał z prezydentem USA przez telefon

Wielkimi krokami zbliża się wizyta Donalda Trumpa w Polsce. Z tej okazji prezydent USA rozmawiał z Andrzejem Dudą telefonicznie.

- Donald Trump dzwonił do Andrzeja Dudy. Rozmowa dotyczyła zbliżającej się wizyty prezydenta USA w Warszawie, jej politycznego przesłania i przygotowań do jej realizacji. Prezydenci wymienili się swoimi oczekiwaniami co do wizyty oraz tematów rozmów - powiedział Krzysztof Szczerski cytowany przez Polskie Radio.