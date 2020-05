Donald Trump: USA zrywają relacje ze Światową Organizacją Zdrowia

Donald Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone zrywają relację ze Światową Organizacją Zdrowia. W ubiegłym tygodniu wysłał do jej szefa list z żądaniem poprawy w ciągu najbliższych 30 dni. Twierdził, że WHO ignorowała wiarygodne doniesienia dotyczące rozprzestrzeniania się koronawirusa. Powodem wstrzymania kontaktów jest fakt, że organizacji "nie udało się przeprowadzić wymaganych i bardzo potrzebnych reform" - podaje foxnews.com.

Prezydent USA wielokrotnie krytykował WHO i groził odcięciem funduszy. W połowie kwietnia poinformował, że wstrzymuje finansowanie organizacji . Stany Zjednoczone miały przekazywać na rzecz WHO 450 milionów dolarów rocznie. Teraz zapowiedział, że środki zostaną przekazane na inne globalne fundusze, które zaspokajają potrzeby związane ze zdrowiem publicznym. Podczas piątkowej konferencji Trump atakował również chiński rząd twierdząc, że "przez ich oszustwa cierpi teraz cały świat".

- Urzędnicy z Chin zignorowali swoje obowiązki wobec Światowej Organizacji Zdrowia - twierdzi Trump. Dodatkowo mieli "wywrzeć presję na WHO, aby wprowadziła inne państwa w błąd", kiedy koronawirus został odkryty przez chińskie władze. Oprócz ofiar śmiertelnych decyzja miała doprowadzić do "głębokich trudności ekonomicznych na całym świecie".

Prezydent USA poinformował również, że zawiesi przyjazd niektórych obcokrajowców z Chin do Stanów Zjednoczonych, jeśli "zostaną zidentyfikowani jako potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa". Trump oskarżył także Chiny o ograniczenie wolności Hongkongu. Region stracił również wiele preferencyjnych przepisów m.in. ws. odrębnego obszaru celnego, ekstradycji czy kontroli eksportu technologii.

Światowa Organizacja Zdrowia była krytykowana przez prezydenta USA za to, że jest niewłaściwie zarządzana. Powodem miała być niewłaściwa reakcja na koronawirusa. Trump zarzucał WHO, że ta źle wykonała swoją pracę, przez co nie udało się zminimalizować ofiar SARS-CoV-2. - Świat otrzymał wiele fałszywych informacji na temat przenoszenia i umieralności na COVID-19 - mówił.