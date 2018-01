Donald Trump straszy Kim Dzong Una swoim "przyciskiem nuklearnym". Mimo tego Koreańczycy zaczynają rozmawiać

Przycisk atomowy Donalda Trumpa jest "znacznie większy i potężniejszy” od przycisku na biurku Kim Dzong Una. Tak na Twitterze pochwalił się prezydent USA. Tymczasem na samym Półwyspie Koreańskim nastąpił "mały przełom". Po dwóch latach milczenia odezwała się gorąca linia pomiędzy Pjongjangiem a Seulem.

"Przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un oświadczył właśnie, że zawsze ma na biurku przycisk nuklearny. Niech ktoś z jego zubożałego i zagłodzonego reżimu poinformuje go, że ja też mam przycisk nuklearny, tyle że mój jest znacznie większy i potężniejszy niż jego, a do tego mój przycisk działa" – napisał na Twitterze prezydent USA.

Sport oddala groźbę wojny

O ile Pjongjang i Waszyngton przyzwyczaiły już wszystkich do wymiany gróźb nuklearnego Armagedonu, to akurat teraz pojawiła się szansa na, przynajmniej chwilowe, obniżenie napięcia na Półwyspie Koreańskim. Przywódcy komunistycznej Północy skorzystali z martwej od dwóch lat linii telefonicznej na Południe, żeby poinformować o gotowości wysłania sportowców na Zimowe Igrzyska Olimpijskie, które w lutym odbędą się w Korei Południowej.

Nierozwiązany problem powróci

Obniżenie napięcia i odsunięcie groźby wojny nie rozwiązuje oczywiście problemu podzielonego półwyspu. Taktykę doprowadzania napięcia pomiędzy Pjongjangiem a Seulem do granicy wojny po to, by następnie usiąść do rozmów i wytargować ustępstwa w postaci dostaw ryżu czy innych dóbr i surowców potrzebnych Północy skutecznie stosowali poprzednicy Kim Dzong Una, jego ojciec Kim Dzong Il i dziadek Kim Ir Sen.