Donald Trump pozwał dziennikarza. Ten ujawnił kompromitujące nagrania

Woodward napisał książkę o Trumpie, która trafiła do księgarń we wrześniu 2020 roku. Później wydał jeszcze audiobook "The Trump Tapes". Znalazło się na nim łącznie osiem godzin rozmów z byłym prezydentem Stanów Zjednoczonych, miejscami przeplatanymi komentarzem autora. Nagrania stworzono w latach 2016-2020, co pozwala wnikliwie spojrzeć na kadencję Trumpa w Białym Domu.