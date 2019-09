Donald Trump "poświęcił" Andrzejowi Dudzie tylko 35 minut. "Zupełnie wystarczyło"

Prezydent RP Andrzej Duda zdradził kulisy kolejnego spotkania z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Przyznał, że obaj przywódcy państw często ze sobą rozmawiają. - Mamy takie szybkie łącze, z którego obaj czasem korzystamy - podkreślił.

W rozmowie z TVP Andrzej Duda zaznaczył, że większość spotkań bilateralnych w czasie szczytu trwała po 15 minut, a Trump rozmawiał w Dudą ponad pół godziny i przyjął go w "swojej tymczasowej siedzibie". - Ja się widziałem z panem prezydentem Trumpem po raz kolejny w ciągu kilku ostatnich miesięcy, bo przecież w czerwcu mieliśmy tutaj oficjalną wizytę w Waszyngtonie na zaproszenie pana prezydenta i też rozmawialiśmy. A w międzyczasie rozmawialiśmy jeszcze telefonicznie. W związku z tym 35 minut w zupełności nam wystarczyło, aby omówić wszystkie tematy, które mamy teraz na agendzie - zaznaczył.

Prezydent RP zaznaczył, że komunikacja jest obustronna i z tego połączenia korzysta także prezydent Stanów Zjednoczonych. Andrzej Duda podkreślił, że ostatnia taka rozmowa miała miejsce kilka tygodni temu, gdy Trump musiał odwołać przyjazd do Polski.

W rozmowie z TVP Andrzej Duda zdradził, że lider USA tłumaczył, iż nie może zostawić kraju "w sytuacji, kiedy grozi mu tak ogromne niebezpieczeństwo" i za to przepraszał.

- Było mi przykro ale oczywiście to rozumiem - przyznał Andrzej Duda. Podkreślił, że sam zachowałby się tak samo.

Prezydent RP zdradził, że podczas rozmowy z Trumpem, ponownie zaprosił go do Polski. Lider USA miał podkreślić, że zrobi co w jego mocy, aby pojawić się w naszym kraju jeszcze w tym roku.