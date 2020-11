Donald Trump oświadczył, kiedy ustąpi. Pierwsza taka wypowiedź

Donald Trump chce podważyć wyniki wyborów

Zdaniem dziennikarzy "New York Times", próby podważenia przez Trumpa wyników wyborów to ewenement w skali całej historii Stanów Zjednoczonych. Zdaniem komentatorów nie ma wątpliwości co do tego, że jego szanse na zmianę wyniku są zerowe, a podejmowane przez niego działania stanowią wyłącznie akt desperacji.