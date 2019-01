Donald Trump: odważne posunięcie prezydenta USA. Turcja zagrożona katastrofą gospodarczą

Donald Trump: odważne posunięcie prezydenta USA. Turcja w obliczu katastrofy gospodarczej w przypadku ataku armii na Kurdów po wycofaniu amerykańskich wojsk z Syrii.

Donald Trump grozi Turcji katastrofą gospodarczą

Prezydent Stanów Zjednoczonych , Donald Trump , w niedzielę 13 stycznia ostrzegł Turcję przed katastrofą gospodarczą. Może do niej dojść w przypadku ataku tureckiej armii na Kurdów, po wycofaniu wojsk amerykańskich z Syrii . Trump zaapelował także do syryjskich Kurdów nakazując, żeby nie prowokowali Ankary. Jak możemy przeczytać na jego Twitterze, jeżeli Turcja zaatakuje Kurdów, Stany Zjednoczone zniszczą ją ekonomicznie. Rosja , Iran oraz Syria stanowią największych beneficjentów długotrwałej walki między USA a Państwem Islamskim. Prezydent Stanów Zjednoczonych przyznał, że chociaż Ameryka na tym korzysta, nie chce prowadzić wojen bez końca i najwyższy czas, aby amerykańscy żołnierze wreszcie wrócili do kraju.

Donald Trump – działania USA w tureckim konflikcie

Należy zaznaczyć, że Kurdyjskie Ludowe Jednostki Samoobrony (YPG) stanowią trzon Syryjskich Sił Demokratycznych (SDF). To właśnie one w sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi prowadzą walkę z Państwem Islamskim (IS) w Syrii. Przypominamy, że w połowie grudnia 2018 amerykański prezydent zapowiadał wycofanie sił USA z Syrii. Zaznaczył jednak, że do zakończenia tego procesu wciąż będzie wspierać kurdyjskie oddziały. Przypominamy, iż doradca ds. bezpieczeństwa narodowego, John Bolton, kilka dni temu potwierdził, że wycofanie wojsk USA z Syrii jest uzależnione od tego czy Turcja obieca nie atakować sprzymierzonych z Amerykanami Kurdów. Mimo to turecki minister obrony, Hulusi Akar, oznajmił w piątek, że odziały sprzymierzonych z USA Kurdów zaatakują w odpowiednim miejscu i czasie.