Donald Trump o planach Iranu: mieli zaatakować cztery ambasady

Prezydent USA Donald Trump tłumaczy, dlaczego rozkazał zabić irańskiego generała Kasema Sulejmaniego. Oświadczył, że obawiano się ataku ze strony Iranu. Trump mówił, o jakie cele miało chodzić



Było to dokładnie w momencie, gdy Abu Mahdi Al-Muhandis przybył na lotnisko by powitać generała Sulejmaniego. Atak miał nastąpić tuż po przywitaniu się, gdy obaj wsiedli już do samochodu.

Kilka godzin później doszło do tragedii. Ukraiński samolot lecący z Teheranu do Kijowa runął na ziemię. Boeing 737 należący do ukraińskich linii lotniczych rozbił się tuż po starcie z lotniska w Teheranie. Do katastrofy doszło około 4.30 naszego czasu na południowo-zachodnich obrzeżach miasta. Na pokładzie było 167 pasażerów oraz 9 członków załogi.