Atak USA w Bagdadzie. Amerykanie mają natychmiast opuścić Irak

Po ataku USA w Bagdadzie wojna wisi na włosku. Stany Zjednoczone wezwały wszystkich Amerykanów do natychmiastowego opuszczenia Iraku. Mają nie zbliżać się do ambasady USA.

Na reakcję nie trzeba było długo czekać. Prezydent Iranu Hasan Rowhani zapowiedział "miażdżącą zemstę". "Bez cienia wątpliwości Iran i inne kraje w tym regionie, dążące do wolności, zemszczą się na USA" - ogłosił.

Amerykanie mają natychmiast opuścić Irak

Ambasada USA w Bagdadzie wezwała wszystkich obywateli amerykańskich do natychmiastowego opuszczenia Iraku.

W informacji napisano, że z powodu podwyższonych napięć w Iraku i regionie ambasada USA wzywa obywateli amerykańskich do natychmiastowego opuszczenia Iraku. "Obywatele Stanów Zjednoczonych powinni, jak to możliwe, podróżować liniami lotniczymi, a w przeciwnym razie drogą lądową do innych krajów” - cytują komunikat amerykańskie media.