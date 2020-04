Donald Trump dziękuje Andrzejowi Dudzie. Wydano oświadczenie

Koronawirus dotyka w tej chwili najmocniej USA. W sobotę Andrzej Duda i prezydent USA Donald Trump przeprowadzili rozmowę telefoniczną . Po jej zakończeniu szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski poinformował, że Polska wysyła wojskową misję medyczną do Chicago. Dodał, że "to była dobra rozmowa z konkretną mapą drogową współpracy na najbliższy czas".

Oświadczenie w tej sprawie wydał Biały Dom. Napisano, że "prezydent Trump i Andrzej Duda omawiali w sobotę wysiłki dotyczące zwalczania pandemii koronawirusa". "Prezydent Trump podziękował prezydentowi Dudzie za zobowiązanie się do wysłania zaopatrzenia i polskich lekarzy do Chicago, by wspomóc USA zwalczać koronawirusa" - czytamy w oświadczeniu.