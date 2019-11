Donald Trump chce, by śledztwo ws. impeachmentu podjął Senat

"Prezydent Trump życzy sobie, by dochodzenie w jego sprawie podjął Senat, gdyż jest to jedyna izba, po której można spodziewać się uczciwości i procesu zgodnego z Konstytucją" - oznajmił rzecznik Białego Domu Hogan Gidley.

Prezydent USA chciałby, by przesłuchano m.in. Joe Bidena, jego syna Huntera, a także Adama Schiffa czy "sygnalistę", który poinformował służby o rozmowach Trumpa z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, w trakcie których obecny gospodarz Białego Domu miał go namawiać do wszczęcia śledztwa ws. syna Joe Bidena - potencjalnego rywala Trumpa w wyścigu do fotela prezydenckiego.