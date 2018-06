Dominik Tarczyński zapewniał, że nie pobiera pensji posła. Kancelaria Sejmu zaprzecza

Dominik Tarczyński, jeden z najbardziej medialnych posłów PiS, kilkukrotnie zapewniał, że zrezygnował z publicznych pieniędzy i nie pobiera poselskiego uposażenia. Tymczasem - jak poinformowała nas Kancelaria Sejmu - polityk uposażenie pobiera, a ostatnią pensję otrzymał... 23 maja.

Ostatni wpis na ten temat poseł PiS zamieścił 25 kwietnia: "Nie jestem posłem zawodowym! Nawet tego nie wiesz, szechterowy sługusie. Taki z ciebie dziennikarzyna" - zwrócił się Tarczyński do reportera "Gazety Wyborczej" Bartosza Wielińskiego, który wcześniej napisał do polityka: "Dostajesz pensję z moich podatków, więc będę pisał do ciebie i o tobie kiedy uznam to za stosowne".