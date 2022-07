Domagał się zwolnienia naczelniczki poczty. Został ukarany

Poskarżyła się na drożyznę. Groziła jej dyscyplinarka

- Przyszedł pan poseł do nas do urzędu, ja zaczynam pracę od 13, ale przychodzę wcześniej, żeby się przygotować do obsługi klientów. Przyszłam do pracy sfrustrowana, zła jak osa, ponieważ wróciłam ze sklepu, gdzie robiłam zakupy, wróciłam z CPN-u, gdzie tankowałam samochód, przeraziłam się tą drożyzną i człowiek był już trochę podminowany - relacjonowała Agnieszki Głazek w rozmowie z TVN24.