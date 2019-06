Dolny Śląsk. Szukali zabójcy Kristiny, wpadli na trop pedofila

Podczas poszukiwania sprawcy brutalnego zabójstwa 10-letniej Kristiny z Mrowin śledczy wpadli na trop mężczyzny podejrzanego o rozpowszechnianie pornografii dziecięcej. Trafił już do aresztu.

Marek Rusin, szef świdnickiej Prokuratury Rejonowej potwierdził w rozmowie z portalem wyborcza.pl fakt zatrzymania mężczyzny. Dodał, że gromadził on w komputerze dziecięcą pornografię w celu jej rozpowszechniania.

Mężczyzna usłyszał już zarzuty, ale nie przyznał się do winy.

10-letnia Kristina zaginęła w czwartek 13 czerwca w drodze ze szkoły do domu. Natychmiast ruszyły poszukiwania dziewczynki. Jeszcze tego samego dnia wieczorem w pobliskim lesie znaleziono jej ciało.

Dzień później przeprowadzono sekcję zwłok dziewczynki. Badanie trwało blisko 12 godzin. - To były także oględziny zewnętrzne ciała, zabezpieczano dowody - tłumaczył prokurator Marek Rusin. Jak dodał oficjalną przyczyną zgonu były "liczne rany kłute klatki piersiowej i szyi". Wskazywano, że zabójstwo mogło mieć podłoże seksualne.

W niedzielę 16 czerwca zatrzymano podejrzanego o tę zbrodnię Jakuba A. Jak ustalił dziennikarz WP Sylwester Ruszkiewicz, przyczyną okrutnego mordu na 10-letniej Kristinie była zazdrość. Podejrzany był bowiem zakochany w jej matce, a dziewczynka miała stać na drodze do związku. Mężczyzna wykorzystał fakt, że ofiara go znała i dlatego wsiadła z nim do samochodu.