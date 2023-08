Dolny Śląsk stawia na kolej. Niewiarygodna zmiana

Koleje Dolnośląskie to obecnie jedna z prężniej rozwijających się spółek kolejowych w kraju, o czym świadczy chociażby uruchomione niedawno połączenie z Wrocławia do Świnoujścia przez Międzyzdroje. Pociąg na tej trasie kursować będzie do końca wakacji, stanowiąc ciekawą alternatywę do tradycyjnej podróży samochodem.