Wyjątkowa inwestycja we Wrocławiu. Dzięki niej Odra jest czystsza

Oznacza to, że ścieki wytwarzane przez mieszkańców trafiają wraz z wodą deszczową do systemu kanalizacji. - Podczas suchej pogody całość ścieków komunalnych kierowana jest do Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków "Janówek". Problemy eksploatacyjne występują w trakcie intensywnych opadów atmosferycznych, powodujących gwałtowny wzrost ilości wód trafiających do kanalizacji ogólnospławnej. Przepełnienie kanalizacji powoduje uruchomienie przelewów burzowych i skierowanie części ścieków pogody deszczowej do rzeki - dodaje Bańcerek.