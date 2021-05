Dolny Śląsk. 38-latek sterroryzował księdza w trakcie mszy. Pomogli wierni

Do tego przerażającego zdarzenia doszło po godzinie 9 - przekazał serwis rmf24.pl. Mężczyzna wszedł do kościoła , w którym akurat odprawiana była msza.

Duszniki-Zdrój. Napad na księdza w trakcie mszy

38-latek podszedł do księdza, który był przy ołtarzu, zaczął do niego mówić, a następnie wyjął przedmiot, który swoim wyglądem przypomniał broń. Duchowny uciekł wtedy do zakrystii.