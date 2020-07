Dokument Ordo Iuris zamiast Konwencji Stambulskiej. Znamy plan MSZ

Działanie premiera to efekt nacisków, które Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro wywiera w sprawie Konwencji Stambulskiej na Prawu i Sprawiedliwości. Polityk Solidarnej Polski w poniedziałek skierował do resortu rodziny wniosek o podjęcie prac nad wypowiedzeniem dokumentu.

Proces wypowiedzenia umowy byłby jednak dość skomplikowany. Jak donosi Dziennik Gazeta Prawna, w tym celu rząd powinien przyjąć projekt ustawy upoważniającej prezydenta do wypowiedzenia umowy i wysłać go do Sejmu. To zajęłoby dużo czasu, a przedłużająca się dyskusja na temat Konwencji uderza w rząd i pozycję Mateusza Morawieckiego.