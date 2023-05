Dokonał masakry w synagodze. Grozi mu kara śmierci

Sąd orzekł we wtorek, że odrzuca wniosek złożony przez obronę Roberta Bowersa, poinformował "The Weirton Daily Times". Adwokaci oskarżonego wnosili o usunięcie kary śmierci jako możliwego wyroku. Na mężczyźnie ciążą 63 zarzuty karne w sprawie zabójstwa jedenastu osób narodowości żydowskiej w październiku 2018 roku, w budynku synagogi Tree of Life w Pittsburghu w stanie Pensylwania.