Dochodzenie ws. katastrofy F‑16. Są pierwsze hipotezy Trwa dochodzenie, które ma wyjaśnić przyczyny katastrofy ukraińskiego samolotu F-16. Pojawiły się sygnały, że maszyna mogła się rozbić na skutek ostrzału sojuszniczego z systemu Patriot - podał w sobotę "New York Times", powołując się na przedstawiciela władz zachodnich. Śledczy nie wykluczają jednak awarii mechanicznej lub błędu pilota.

Źródło zdjęć: © General Staff of the Armed Forces of Ukraine