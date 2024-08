Ukraina straciła pierwszy samolot F-16. Amerykanie podają szczegóły

Nie wiadomo, co było przyczyną katastrofy. Utrata maszyny nie była jednak spowodowana bezpośrednim starciem z przeciwnikiem. "Urzędnik powiedział, że wygląda na to, że incydent nie był spowodowany ostrzałem wroga i był prawdopodobnie wynikiem błędu pilota" - podaje Reuters. Według urzędnika katastrofa nie wydaje się być wynikiem rosyjskiego ostrzału. Wciąż nie ustalono, co było przyczyną incydentu - błąd pilota czy awaria mechaniczna - napisała agencja Reutera.