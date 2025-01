Stado dzików wbiegło przed maskę. Nie udało się uniknąć zderzenia

We wtorek w Słopsku na ulicy Witosa w powiecie wyszkowskim doszło do zdarzenia z udziałem dzikiej zwierzyny. Jak wstępnie ustalili pracujący na miejscu policjanci, 37-letniej kierującej maserati, bezpośrednio przed maskę samochodu wybiegło stado dzików. Niestety nie udało się uniknąć zderzenia z jednym z nich.

W 2024 roku na terenie powiatu wyszkowskiego doszło do 110 zdarzeń drogowych z udziałem dzikich zwierząt, w tym: 107 to kolizje, a trzy to wypadki, w których kierujący odnieśli poważne obrażenia ciała. W bieżącym roku odnotowano już siedem tego typu zdarzeń.