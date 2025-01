Policja zapukała do drzwi. Niewiarygodne, co zrobił

Mężczyzna był poszukiwany na podstawie wydanych przez Sąd Rejonowy Warszawa Wola i Sąd Rejonowy w Wołominie nakazów doprowadzenia. Skazany m.in. za oszustwo miał do odbycia karę 5 lat pozbawienia wolności. Ukrywał się przed policją .

- Policjanci zapukali do drzwi jednego z mieszkań na terenie Ząbek, bo podejrzewali, że wewnątrz może znajdować się poszukiwany. Mężczyzna nie zamierzał jednak trafić do więzienia i zabarykadował się, ryglując wszystkie zamki. Sprawnie przeprowadzone działania policjantów z Ogniwa Kryminalnego Komisariatu Policji w Ząbkach doprowadziły do jego zatrzymania - informuje rzeczniczka prasowa Komendy Powiatowej Policji w Wołominie.