Dobitny sondaż dla KO. Komentarz Michała Szczerby

W najnowszym sondażu CBOS na drugim miejscu (za PiS-em z poparciem 35 proc.) uplasowało się ugrupowanie Szymona Hołowni Polska 2050 (18 proc.), które wyprzedziło Koalicję Obywatelską (14 proc.). Co na to poseł KO Michał Szczerba? - Ten sondaż nie jest dla nas satysfakcjonujący. Trzeba oczywiście brać pod uwagę, że jest to rządowa pracowania. Pewne jest to, że mamy nowy rok i każdy parlamentarzysta KO powinien mieć pełną świadomość tego, że walczymy o poważną sprawę - nie tylko odsunięcie PiS-u od władzy. Musimy wyjść do Polek i Polaków z aktywnym programem - komentował w programie "Tłit".

