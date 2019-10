Do Tuska i Schetyny: "wieszać tych bydlaków". Uchylono postanowienie prokuratury

Roman Giertych poszukuje internauty, który miał grozić w sieci Donaldowi Tuskowi i Grzegorzowi Schetynie. Tłumaczy, że choć prokuratura uchyliła postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa, nie może na nią liczyć.

"Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście-Północ uznała, że apel 'powinniśmy tych bydlaków wieszać' skierowany do Grzegorza Schetyny i Donalda Tuska nie wskazuje, aby intencją autora było ich znieważenie lub nawoływanie do zbrodni i odmówiła wszczęcia śledztwa. Postanowienie to zostało uchylone" - poinformował na Twitterze Roman Giertych.