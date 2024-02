Do Polski wraca zima? "Śnieg chwilę poleży"

Temperatury wyniosą 1-2 st. C. na północnym wschodzie czyli Suwalszczyźnie, m.in w Białymstoku i Olsztynie. W centrum kraju będzie cieplej, Warszawie 5 st. C., a w Łodzi 7 st. C., z kolei na zachodzie i południu kraju - w Krakowie i Szczecinie termometry pokażą 8 st. C. Najcieplej będzie na Dolnym Śląsku - we Wrocławiu do 10 st. C.