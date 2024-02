"Mądry, choć wcale nie wygląda". Kulisy zatrzymania szpiega z Rosji

"Realizował też działania propagandowe na rzecz Rosji. Trafił do aresztu" - przekazał na Twitterze kilka dni po zatrzymaniu szef MSWiA Mariusz Kamiński. Postawiono mu zarzut udziału w obcym wywiadzie, mężczyzna częściowo przyznał się do winy. Wiadomo również, że na Dolnym Śląsku zatrzymano Ukraińca Serhija S., który miał doprowadzać do podpaleń we Wrocławiu.