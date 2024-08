Do Pokrowska zbliżają się Rosjanie. Mieszkańcy mają dwa tygodnie

- Tylko wczoraj miasto opuściło 490 osób. Zaledwie 135 z nich skorzystało z transportu kolejowego. Pozostali wyjechali własnymi pojazdami, zabierając ze sobą swoje dobytek. Mamy możliwość ewakuacji co najmniej 1000 osób dziennie. Dysponujemy odpowiednimi zasobami do tego, by to zrealizować. Głównym problemem jest przekonanie ludzi do opuszczenia miasta - zapewnia Dobriak.