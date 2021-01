Do kiedy trzeba wykorzystać urlop z 2020? Podajemy datę

Co jednak jeśli np. pod wpływem zdarzenia losowego pracownik nie mógł wykorzystać swojego urlopu? Wówczas ten nie przepada, a po prostu przechodzi na kolejny rok. Czas na wykorzystanie go jest do 30 września. Co więcej, to pracodawca powinien zadbać aby do tego dnia pracownik wybrał swoje "wolne". Jeśli tak się nie stanie właściciel zakładu pracy może zapłacić karę od 1000 do nawet 30 000 złotych.