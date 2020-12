GUS bije na alarm. W Polsce postępuje zakwaszenie ziemi

W raporcie "Ochrona Środowiska 2020" Główny Urząd Statystyczny podał nowe dane o niebezpiecznie postępującym zjawisku zakwaszenia ziemi w Polsce. Od 60 do 80 proc. terenów rolniczych w woj. podlaskim oraz podkarpackim zostało uznanych za silnie zakwaszone. W skali całego kraju 69 proc. terenów rolniczych wymaga rozsypywania wapna, co zmniejsza zakwaszenie.

Zjawisko zakwaszenia ziemi postępuje z roku na rok o kilka punktów procentowych. Potwierdzają to analizy tysięcy próbek ziemi zbieranych co roku z pól. Do zakwaszenia gleby przyczynia się m.in. intensywna działalność rolnicza, jak uprawa co roku tych samych gatunków zbóż albo rzepaku czy kukurydzy, aż do wyjałowienia ziemi.