Do decyzji Putina już tylko godziny? Ważny argument ekspertki

Rosja nie wycofuje wojsk znad granic Ukrainy, a Zachód robi wszystko, żeby na drodze dyplomatycznej powstrzymać Władimira Putina. - Rosja ma kilkanaście możliwych scenariuszy działania. Żadnej ewentualności nie można wykluczyć - powiedziała w programie "Newsroom" WP prof. Agnieszka Legucka, analityk ds. Rosji w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Dodała, że podczas pobytu we wschodniej Ukrainie nie widziała oznak paniki, ale ostrzał przedszkola w ubiegłym tygodniu zmusił polskich ekspertów do ewakuacji z terenów objętych konfliktem. Zdaniem prof. Leguckiej wojna na dużą skalę nie leży w interesie rosyjskiej elity władzy. - Teraz Rosja próbuje zyskać jak najwięcej przez dyplomację - zaznaczyła ekspertka. Wskazała jednocześnie, że kluczowym momentem jest wtorek 22 lutego, bo tego dnia rosyjska Rada Federacji ma zdecydować o ewentualnej zgodzie dla Putina na działania militarne. Ostateczna decyzja należeć będzie wtedy tylko do rosyjskiego przywódcy.