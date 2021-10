Do czego służy pętelka z tyłu buta? Ma kilka przydatnych funkcji

Pętelka z tyłu buta określana jest po angielsku jako "boostrap". Nie istnieje jeszcze polski odpowiednik tego słowa. Pierwszym, bardzo praktyczny jej zastosowaniem jest ułatwienie zakładania i zdejmowania obuwia. Wystarczy za nią chwycić i wsunąć but na stopę. Ponadto jeżeli pojawia się odczucie, że buty niewystarczająco przylegają do stóp i ruszają się przy każdym kolejnym kroku - wywołując przy tym swojego rodzaju niestabilność - wtedy można przeciągnąć i przewiązać przez tę pętelkę sznurówki. To powinno usztywnić but i sprawić, że będzie bardziej przylegał do stopy.