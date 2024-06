Do Chorwacji wróci służba wojskowa. Dziesiąty kraj z obowiązkową armią

Szwecja, która niedawno dołączyła do NATO, zrywając z długoterminową polityką neutralności, zawiesiła pobór do wojska w 2010 roku, ale przywróciła go siedem lat później, po aneksji Krymu przez Rosję. Do armii idzie każdego roku jedynie od 5 do 10 proc. najsprawniejszych fizycznie mężczyzn i kobiet.