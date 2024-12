Długi ślad na dnie morza. Nowe fakty ws. awarii EstLink2

Tankowiec Eagle S, wykonujący rejs z Petersburga w stronę Egiptu, został zatrzymany w środę kilka godzin po tym jak doszło do awarii połączenia energetycznego. Podejrzenia służb wzbudziło to, że kotwica jednostki "nie była podniesiona i nie znajdowała się na swoim miejscu" .

Tego dnia doszło również do uszkodzeń czterech podmorskich kabli do przesyłu danych: trzech między Finlandią a Estonią oraz jednego prowadzącego z Finlandii do Niemiec.