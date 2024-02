Koalicja Obywatelska i Lewica prowadziły rozmowy na temat wspólnego startu do wyborów samorządowych, jednak Donald Tusk na konferencji prasowej ogłosił, że KO startuje samodzielnie. Gość programu "Newsroom" prof. Sławomir Sowiński tłumaczył, dlaczego Tusk "ograł" Lewicę. - Odpowiedź jest bardzo prosta, bo mógł. To jest dość brutalne prawo polityki, że tam, gdzie wyczuwa się pewną słabość, czy to rywala, czy partnera, to w tę przestrzeń się wchodzi - powiedział gość Pawła Pawłowskiego. Stwierdził również, że premier pozwolił sobie na takich ruch, ponieważ Lewica jest jednym z największych przegranych ostatnich wyborów parlamentarnych oraz wybory samorządowe są dość trudne dla Lewicy ze względu na strukturę ich elektoratu. Dodał, również, że ta decyzja premiera nie ułatwi kampanii Rafałowi Trzaskowskiemu, ponieważ Lewica, która dostała "czarną polewkę" zapewne będzie teraz mobilizowała się, żeby pokazać się jak najlepiej w dużych miastach.

