Dlaczego Rosja chce zaatakować Kazachstan? "Potrzebuje paliwa"

Do mediów wyciekło nagranie, w którym kontrowersyjny poseł Dumy Państwowej Rosji i generał Andriej Gurulow sugeruje, że "Kazachstan będzie następnym celem" rosyjskiej agresji. W programie “Newsroom” WP gen. bryg. rez. dr Jarosław Kraszewski tłumaczył, że powodem słów rosyjskiego generała jest to, że Rosja potrzebuje paliwa. - Jest potrzebne paliwo i Federacja Rosyjska wie, że takim nośnikiem tego paliwa jest właśnie Kazachstan - wskazywał ekspert. Generał stwierdził także, że "wątpi, aby Rosja szykowała się na inwazję Kazachstanu". - Wejście na terytorium Kazachstanu wymagałoby niesamowitej logistyki, której moim zadaniem Federacja Rosyjska nie posiada, bo to pokazała wojna na Ukrainie - stwierdził. b. szef wojsk rakietowych. Tłumaczył także, że Rosja ma dobre relacje z Kazachstanem, tak samo jak z Chinami. - Chińczycy starają się na tyle wpływać, żeby Rosja nie wykonywała niekontrolowanych ruchów - mówił gość programu. Dodał, że jest to "kolejna mistyfikacja przygotowana w ramach propagandy kremlowskiej".