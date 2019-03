Dlaczego porwano mamę Amelii? Ekspert: może porywaczom zależało na tym, by nie zrobić im krzywdy

- Może od początku chodziło o nie obie - mówi psycholog kryminalny Jan Gołębiowski. Według niego w przypadku porwania z Białegostoku należy sprawdzić sytuację rodzinną. - Może nie jest to kwestia relacji z rodzicami, ale z teściami. Możliwe, że tam jest zarzewie konfliktu - wskazuje ekspert w rozmowie z Wirtualną Polską.

W czwartek w godzinach porannych doszło do porwania 3-letniej Amelki i jej 25-letniej mamy. Teraz policja ujawnia zdjęcia ojca - to on wynajął samochód, który był użyty do porwania.