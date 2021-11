Dlaczego Polska nie występuje o art. 4? Generał mówi wprost

Co Polska, w związku z sytuacją na granicy z Białorusią, powinna zrobić w ramach NATO? - pytany był w programie "Newsroom" WP gen. bryg. rez. Jarosław Stróżyk, wiceprezes Fundacji Stratpoints. - Powinna być przedstawiona sytuacja na granicy co najmniej raz w tygodniu na posiedzeniach cyklicznych, również z polskim udziałem, dosyć mocnym, i informacjami na ten temat. Ale te informacje również powinny dotyczyć właściwych organizatorów i sytuacji, kto tam pomaga Łukaszence. On nie jest sam. On sam jest nikim w rozumieniu międzynarodowym, może postraszyć. Ale ma swoje zaplecze. A na forum NATO powinniśmy już twardo wystąpić o konsultacje w ramach artykułu 4 - stwierdził Stróżyk. - To pokazuje słabość naszej dyplomacji. Rząd nie ma przyjaciół. Nie może zbudować koalicji. Nie występujemy o art. 4, ponieważ nie będziemy mieli zgody wszystkich członków NATO na art. 4 - ocenił.