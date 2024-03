Dlaczego ISIS zaatakowało Rosję? Ekspert tłumaczy

W piątek w podmoskiewskim Krasnogorsku doszło do strzelaniny, w której zginęło co najmniej 139 osób. Do ataku terrorystycznego przyznało się Państwo Islamskie prowincji Chorosan. W programie "Newsroom" WP ekspert ds. Bezpieczeństwa prof. Daniel Boćkowski tłumaczył, dlaczego ISIS zaatakowało Rosję. - Dlatego, że prowadzi wiele operacji wymierzonych przeciwko dżihadystom, niekoniecznie bezpośrednio w ISIS, na różnych kierunkach - mówił. Ekspert stwierdził też, że "Rosja jest uznawana przez ISIS za jeden z ważnych celów ze względu na operację i wspieranie państw Azji Środkowej". Boćkowski dodał także, że "ISIS jako taki ma się dobrze, w wielu miejscach odbudowuje swoje struktury". - Marzy o tym, by odtworzyć coś w rodzaju Państwa Islamskiego - podsumował gość programu.