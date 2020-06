WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Dlaczego epidemia nie hamuje? Prof. Flisiak: Dlatego, że nie testujemy Koronawirus w Polsce. Dlaczego liczba zakażeń rośnie? - Dlatego, że nie testujemy, po prostu - stwierdził w programie "Newsroom" Wirtualnej... Rozwiń to co to dlatego właśnie ciągle na … Rozwiń Transkrypcja: to co to dlatego właśnie ciągle nam Rośnie liczba zakażonych bo po prostu nikt nie wie na jakiej podstawie rząd podejmuje decyzję nie nie Dlatego dlatego że nie Testujemy po prostu Proszę zwrócić uwagę że najdłuższy czas takiej utrzymującej się epidemii na poziomie około 1000 zachorowań rocznie mówię o krajach które ludnościową są na poziomie większym niż Polska czyli Niemcy Francja Włochy właśnie więc my mamy te 300 500 za u nich ten poziom można oszacować na 1000 więc okres w którym oni mieli 1000 zachorowań dziennie rejestrowany był Włochy miały taki okres właśnie tego poziomu zachorowań rejestrowanych dziennie przez ponad 2 miesiące przez no dokładnie 11 tygodnie jak przeliczyłem sprawdziłem Przeanalizowałem pedałem My w tej chwili Osiągnęliśmy ten poziom głos i wszystko wskazuje na to że u nas liczba dziennych zakażeń będzie się utrzymywała jeszcze dłużej na przykładu Włoch Niemcy czy Hiszpania nawet ten okres miały 68 tygodniowych widać tego wyraźnie że podstawowym problemem w Polsce jest niedostateczne testowanie i niedostatek identyfikacja zakażonych i izolacja na pewno też nie bez powodu i na pewno jedną z przyczyn są nie nie tylko służby zdrowia ale też tłuszcz sanitarno-epidemiologiczny No bo to na nich ciążę ci ciąży przede wszystkim obowiązek właśnie identyfikacji do pilnowania żeby osoby znalazły się na kwarantannie żeby te chore były w izolacji żeby wykonać badania żeby dotrzeć do kontaktu jeżeli te służby te niedofinansowane i były finansowane No to trudno spodziewać się żeby w tej chwili pracowały naprawdę tak jakbyśmy tego oczekiwali identyfikował y nie 500 zachorowań zakażeń rocznie tylko 5000 bo tego powinniśmy oczekiwać