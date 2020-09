Dlaczego Beata Szydło przestała być premierem? Witold Waszczykowski: nikt tego nie zrozumiał

Dodał również, że rząd w latach 2016-2017 odniósł wiele sukcesów, a mimo to "został tak drastycznie zrekonstruowany". - Zrobiliśmy później fantastyczny wynik w wyborach do Parlamentu Europejskiego, mandaty zdobyło 27 ministrów. Sam zrobiłem doskonały wynik, głosowało na mnie ok. 170 tys. osób - mówił Witold Waszczykowski.

Rekonstrukcja rządu. Waszczykowski: trzeba uregulować pewne sprawy

A jak zakończy się spór partii Jarosława Kaczyńskiego z Solidarną Polską Zbigniewa Ziobry? - Rozumiem, że mniejsi koalicjanci walczą o swoją pozycję. Podkreślamy, że to rząd Zjednoczonej Prawicy, ale Polacy odbierają go jako rząd PiS. Nasi partnerzy zabiegają o swoje interesy, to jasne - tłumaczył, dodając, że "jednak przywódca koalicji musi brać pod uwagę interes państwa". - Ci, którzy wnoszą najwięcej, muszą mieć najwięcej do powiedzenia - zakończył stanowczo.