Rekonstrukcja rządu. Relacja Jarosława Kaczyńskiego ze Zbigniewem Ziobrą

Nadchodząca rekonstrukcja rządu Mateusza Morawieckiego sprawia, że bardzo głośno dają o sobie znać politycy ugrupowania Zbigniewa Ziobry. Członkowie Solidarnej Polski chcieliby, by w ich rekach pozostały dwa ministerstwa, jednak coraz więcej wskazuje na to, że będą musieli zadowolić się jedynie Ministerstwem Sprawiedliwości.

Rekonstrukcja rządu. Kaczyński zablokował powrót Ziobry?

Według informacji pozyskanych przez "Gazetę Wyborczą" Zbigniew Ziobro miał nadzieję na powrót do PiS. To rozwiązanie nie spodobało się jednak prezesowi Prawa i Sprawiedliwości Jarosławowi Kaczyńskiemu. Według rozmówcy "GW" z partii rządzącej powrót Ziobry do PiS oznaczałby wojnę domową. Jego zdaniem Kaczyński namaszcza na swojego następcę Mateusza Morawieckiego, który jest skonfliktowany z ministrem sprawiedliwości.