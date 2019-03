Dla nauczycieli rząd nie ma. Jednak grupa urzędników dostanie nawet 700 zł podwyżki

O takich zarobkach, jakie mają ci urzędnicy, przeciętny nauczyciel może najwyżej pomarzyć. Wystarczyło, że "Solidarność" Piotra Dudy dogadała się ministrem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Markiem Gróbarczykiem i dodatkowe 700 złotych właśnie wpada im na konto.

Chodzi o kilkutysięczną armię urzędników zajmujących się rzekami i jeziorami w Polsce - pracowników państwowej instytucji Wody Polskie. Do końca marca, czyli w szczycie aktualnego konfliktu rządu z nauczycielami, dostaną całkiem zacne podwyżki.

Podwyżka pensji zasadniczej wyniesie 500 zł, co wraz z innymi dodatkami przełoży się na 700 zł miesięcznie. A to wszystko z wyrównaniem od stycznia 2019 roku. To efekt specjalnego porozumienia "Solidarności" Piotra Dudy z ministrem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Markiem Gróbarczykiem ze stycznia tego roku - dowiaduje się Wirtualna Polska.