Dla Morawieckiego nie ma alternatywy? Polityk o fatalnych notowaniach rządu

- Prawo i Sprawiedliwość nie ma lepszego kandydata na premiera niż Mateusz Morawiecki - stwierdził w programie "Tłit" Paweł Kukiz, komentując historycznie najniższe notowania poparcia dla aktualnego rządu w najnowszym sondażu CBOS. Swoją opinie uzasadniał dość ogólnie. - Po prostu znam to środowisko (polityków Zjednoczonej Prawicy – red.). Znam mniej więcej to stare środowisko, ten "Zakon (Porozumienia Centrum – red.)", "młodych" i tak dalej. Jest to najlepszy kandydat z tych wszystkich, których Prawo i Sprawiedliwość posiada - stwierdził. Do wyników sondaż CBOS Kukiz odniósł się sceptycznie. Zaznaczył, że "mogła go zlecić grupa pisowców skonfliktowana z premierem". Te sondaże to jest kpina i to bez względu na to, której partii dotyczą. Generalnie sondażami manipuluje się opinią publiczną - podsumował.