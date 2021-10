Dla kogo trzecia dawka? WHO wydała zalecenia

Naukowcy z WHO wciąż utrzymują, że trzeciej dawki na razie nie powinno się podawać wszystkim. Moratorium w tej sprawie ma obowiązywać co najmniej do końca roku. Światowa Organizacja Zdrowia jest zdania, że obecnie bardziej należy się skupić na wykonaniu szczepień w krajach, w których odsetek osób, które przyjęły preparat przeciw COVID-19 wciąż pozostaje niski.