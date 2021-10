Koncern farmaceutyczny chce zatwierdzenia leku na COVID-19

Lek znacznie zmniejsza ryzyko hospitalizacji

Tabletki molnupiravir można podawać pacjentom w domu. To duże ułatwienie w porównaniu do przeciwwirusowych terapii remdesiwirem i przeciwciałami monoklonalnymi firmy Gilead Sciences Inc. Są one bowiem podawane we wlewie dożylnym, zwykle w szpitalu lub klinice.