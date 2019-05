Die Welt: Reparacje przynoszą więcej szkód niż korzyści

Po Grecji i Polsce, reparacji od Niemców domagają się też kraje bałtyckie. "Die Welt” posługuje się przykładami z przeszłości, by ostrzec przed "dramatycznymi” skutkami roszczeń, włącznie z rozpadem Unii Europejskiej.

Publicysta "Die Welt” Sven Felix Kellerhoff zwraca uwagę na rosnącą liczbę krajów domagających się od Niemiec reparacji wojennych. Po Grecji i Polsce takie roszczenia zgłosiły kraje bałtyckie. "Moraliści i populiści są zgodni (co do zasadności roszczeń), lecz skutki zaspokojenia tych roszczeń byłyby dramatyczne” – ostrzega autor komentarza.

"Kto wyrządził szkodę, musi ją naprawić” – pisze Kellerhoff zaznaczając, że jest to rozsądna zasada obowiązująca w państwach prawa. Gdy jednak widać, że zadośćuczynienie wyrządziłoby szkody, które przewyższyłyby korzyści wynikające z naprawienia strat, wtedy rozsądniej jest poszukać kompromisu.

Polacy domagają się nierealnych sum

Dziennikarz "Die Welt” pisze, że Niemcy stały się ostatnio "notorycznym celem roszczeń reparacyjnych”. Grecja i Polska domagają się "nierealnych sum”. Jeżeli Niemcy zgodzą się na to, wkrótce ustawi się kolejka "półtora tuzina” państw, które w czasie wojny były okupowane przez Niemcy.

Nie prawo, lecz moralna presja

"Greckim i polskim populistom nie chodzi jednak o prawo międzynarodowe, lecz o moralną presję, która ma skłonić Niemcy do zmiany stanowiska” – pisze publicysta.

Zdaniem Kellerhoffa w przypadku dojścia w Niemczech do władzy rządu lewicowego (SPD-Zieloni-Lewica) istnieje niebezpieczeństwo, że ugnie się on przed żądaniami poszkodowanych krajów. Szczególnie Zielonym trudno zrozumieć, że "w polityce zagranicznej nie ma miejsca na moralność”.

Reparacje mają "dwojaki charakter” – "z jednej strony chodzi w nich o naprawę konkretnych szkód materialnych, z drugiej zaś o upokorzenie pokonanego przeciwnika”. "Krajom, które w przeszłości otrzymały reparacje, rzadko wyszły one na zdrowie” – ostrzega Kellerhoff.

Negatywne skutki reparacji

Publicysta "Die Welt” opisuje negatywne skutki reparacji, jakich w 1871 r. od pokonanej Francji zażądał kanclerz Otto von Bismarck. Paryż musiał zapłacić w ciągu kilku lat pięć miliardów franków w złocie. Kontrybucja pogłębiła odwieczną wrogość między obu krajami i doprowadziła do kolejnej wojny w 1914 r. W Niemczech potężny zastrzyk gotówki doprowadził do przegrzania koniunktury i do krachu na rynku w 1873 r.